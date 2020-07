Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Unter Alkohol und Drogen am Steuer

Mehrere berauschte Fahrer zog die Polizei in den vergangenen Tagen in der Region aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

(BC) Am Samstag sah eine Polizeistreife in Kirchberg an der Iller einen Opelfahrer. Um ihn zu kontrollieren mussten die Beamten wenden. Daraufhin soll der Mann seinen Opel abgestellt haben und wollte weggehen. Bei der Kontrolle roch er nach Alkohol. Ein Test bestätigte, dass er zu viel davon getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

In Ertingen stoppte die Polizei am Sonntag einen Hondafahrer. Der stand mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen. Ein Schnelltest verlief positiv, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Im Fahrzeug fanden die Polizisten eine Kleinmenge Marihuana.

(GP) In Bad Boll zog die Polizei am Samstag einen Skodafahrer aus dem Verkehr. Der Mann war gegen 23 Uhr in der Dürnauer Straße unterwegs und hatte zu viel Alkohol getrunken. Ihn erwarten ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Ebenfalls in Bad Boll stoppte die Polizei kurze Zeit später einen 21-Jährigen, der mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen stand. Der Mann war gegen 00.30 Uhr in der Hauptstraße unterwegs und musste eine Blutprobe abgeben. Weitere Fahrer, die mutmaßlich unter Drogeneinwirkung am Steuer saßen, stoppte die Polizei am Samstagmorgen auf der A8 bei Gruibingen und am Sonntagabend bei Mühlhausen im Täle. Zu viel Alkohol hatte am frühen Montag ein Fordfahrer bei Steinenkirch intus.

(HDH) In Giengen und in Nattheim stoppte die Polizei am Sonntag zwei Fahrer, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Gegen 16 Uhr war deswegen für einen 57-Jährigen in Giengen die Fahrt zu Ende. Einen 23-Jährigen kontrollierte die Polizei gegen 1.30 Uhr in Nattheim.

(UL) In Amstetten und in Ehingen hatten zwei Fahrer am Samstag deutlich zu viel Alkohol intus. Deswegen durfte gegen 15.30 Uhr in Amstetten ein 66-Jähriger nicht mehr weiterfahren. In Ehingen soll ein Radfahrer gegen Mitternacht betrunken gestürzt sein. Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben und sehen nun Strafanzeigen entgegen.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

