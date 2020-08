POL-AUR: Eversmeer - Schwerer Verkehrsunfall // Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Eversmeer - Schwerer Verkehrsunfall

Auf dem Königsweg in Eversmeer kam es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes war gegen 13.30 Uhr in Richtung Südarle unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit einem Pkw-Gespann, bestehend aus einem Opel und Anhänger, zusammen. Das Gespann geriet in einen Straßengraben. Der 33 Jahre alte Mercedes-Fahrer wurde schwerst verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Er schwebt nach derzeitigem Kenntnisstand in Lebensgefahr. Der 70 Jahre alte Opel-Fahrer und seine 66 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 30.000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehr Westerholt/Ochtersum, drei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber, ein Notarzt und die Untere Wasserbehörde des Landkreises Wittmund.

Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Ford-Fahrer ist am Montagabend in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Der 50-Jährige war gegen 20.30 Uhr auf der Auricher Straße unterwegs und offenbar ins Schleudern. Er fuhr auf den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

