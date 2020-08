Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eversmeer - Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am 25.08.2020: Autofahrer verstorben

Landkreis Wittmund (ots)

Eversmeer - Wie bereits berichtet, kam es auf dem Königsweg in Eversmeer am Dienstag, 25.08.2020, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 33 Jahre alten Autofahrer und einem Pkw-Gespann. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Pkw-Gespanns schwer und der Autofahrer lebensgefährlich verletzt. Der 33-Jährige verstarb am Dienstagnachmittag im Krankenhaus.

