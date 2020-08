Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Einbruch in Vereinsheim // Lütetsburg - Auffahrunfall

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim in Großheide ist am Wochenende eingebrochen worden. Im Doornkaatsweg stiegen Unbekannte in das Gebäude eines Boßelvereins ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zu dem Einbruch kam es zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 12 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Großheide entgegen unter Telefon 04936 912760.

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Auffahrunfall

In Lütetsburg kam es am Dienstag gegen 12 Uhr auf der Küstenbahnstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 20 Jahre alte Opel-Fahrerin fuhr in Richtung Hage, als sie auf einen verkehrsbedingt haltenden VW Multivan auffuhr. Der VW wurde durch den Zusammenstoß auf einen ebenfalls haltenden Opel geschoben. Die 39-jährige VW-Fahrerin und die 20-jährige Opel-Fahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

