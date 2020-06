Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Verletzte und 35.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall auf B 251 bei Oelshausen

Kassel (ots)

Zierenberg-Oelshausen (Landkreis Kassel): Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 251 bei Oelshausen im Landkreis Kassel sind am gestrigen Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Kleintransporters, ein 44-Jähriger aus Bad Emstal, erlitt leichte Verletzungen, seine aus dem gleichen Ort stammende 47 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der am Unfallort eingesetzte Rettungsdienst brachte beide Verletzte anschließend in Kasseler Krankenhäuser. An dem Kleintransporter und einem Audi Q 5 waren erhebliche Beschädigungen entstanden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 35.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeistation Wolfhagen berichtet, ereignete sich der Unfall auf der B 251 gegen 17:50 Uhr. Ein 30-Jähriger aus Korbach war mit dem Q 5 von Wolfhagen-Istha in Richtung Oelshausen unterwegs. Kurz vor Oelshausen wollte er nach links auf einen Parkplatz abbiegen und musste wegen Gegenverkehrs anhalten. Der mit seinem Wagen nachfolgende 44-Jährige erkannte dies zu spät und krachte mit dem VW Crafter trotz Vollbremsung noch mit größerer Wucht auf das Heck des Q 5. Der Crafter wurde durch den Aufprall im weiteren Verlauf nach rechts auf den Grünstreifen geschleudert, der Q 5 nach links in die Einfahrt des Parkplatzes. Dabei hatten sich die beiden Insassen des Kleintransporters verletzt. Der 30-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen waren Totalschäden entstanden. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 19:50 Uhr, wodurch es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen kam.

