Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Telefonbetrüger bleiben erfolglos

Hildesheim (ots)

Elze: Am 04.08.2020, gg. 16:00 Uhr, gab eine männliche Person am Telefon sich als Polizist aus und teilte einer 80-Jährigen Dame aus Elze mit, dass es zwei Einbrüche in ihrer Straße gegeben habe. Die mögliche Betrugsmasche wurde sofort erkannt und der Anruf beendet.

Zuvor war am 04.08.2020, gg. 13:54 Uhr, eine 86-jährige Dame aus Elze von einer weiblichen Stimme angerufen worden, die sich als ihre Nichte ausgab. Sie berichtet von einem Autounfall und dass sie 40.000,-- Euro brauche, um den Schaden zu begleichen. Die Geschädigte gibt an, so viel Geld nicht zu haben. Die Anruferin fragte dann wieviel Geld sie denn habe und dass sie selbiges durch einen Anwalt abholen lassen würde. Die Geschädgte reagiert vorbildlich und erfragt den Geburtsnamen ihrer Mutter, um sich abzusichern. Dieser konnte nicht genannt werden. Der Anruf wurde beendet. Es wurde kein Geld überwiesen oder übergeben. Ein anschließender Rückruf bei der echten Nichte durch die Geschädigte erbrachte die absolute Gewissheit, dass eine Betrügerin sie angerufen hat, um Geld zu ergaunern.

Die Polizei Elze weist nochmals darauf hin, dass durch die Polizei niemals erfragt wird, ob Geld oder Wertsachen im Haus sind. Nennen sie keine Namen, sondern erfragen individuelle Dinge, wie in hiesigem Fall den Geburtsnamen der Mutter, ihr Geburtsdatum. Bestätigen sie die von ihnen erfragten Daten nicht. Teilen sie niemanden mit, welches Vermögen sie haben. Geben sie keine persönlichen Daten heraus.

Rückfragen bitte an:

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

