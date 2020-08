Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleiderhaufen brennt

Hildesheim (ots)

Elze: In Banteln kam es am 04.08.2020, gg.19:33 Uhr, hinter dem Altkleidercontainer, Am Bantelner Bahnhof, zu einem Brand eines Kleiderhaufens. Dieser konnte durch FW gelöscht werden. Ein Ausbreiten konnte verhindert werden. Wodurch der Brand entstanden ist, steht bislang nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei Elze unter der Tel.-Nr:050568/93030 oder die Polizei Gronau unter der Tel.-Nr:05182/923370.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell