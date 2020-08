Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kupferdiebstahl an einer Kirche

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (No):

In der Zeit von Montag, 27.07.2020 bis zum Sonntag, 02.08.2020 wurden durch unbekannte Täter an der Kirche in Bönnien, Alte Posthofstraße 3, zwei Kupferstandrohre der Regenrinne abgebaut und anschließend entwendet. Der Diebstahl war einem Mitglied des Kirchenvorstandes erst am Sonntag aufgefallen. Der Wert der entwendeten Kupferrohe liegt nach Aussage des Vorstandes bei ca. 250 Euro. Der Kirchenvorstand und die Polizei Bad Salzdetfurth bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 05063-901115 zu melden.

