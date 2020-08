Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Hildesheim (ots)

Bockenem (rue): Bereits von Sonntag, 02.08.2020, ca. 13:20 Uhr, auf Montag, 03.08.2020, ca. 05:30 Uhr, kam es auf der Schlewecker Straße in der Ortschaft Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten VW UP und beschädigte diesen hierbei an der Fahrerseite. Der Schaden wird durch die Polizei auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter Tel.: 05063-9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell