POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Penny-Parkplatz in Sarstedt

Sarstedt, Hildesheimer Str. 66(fm) Am Donnerstag, um ca. 18:00 Uhr bis 18:30 Uhr, hat ein Kraftfahrzeug den geparkten schwarzen Touran auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Sarstedt, Hildesheimer Str. 66, beschädigt. Ein 78-jähriger aus Sarstedt stellte nach seinem Einkauf fest, dass sich vorne rechts am Touran Kratzspuren befanden, die zuvor nicht da waren. Den Sachschaden bezifferte er mit ca. 800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05066-9850

