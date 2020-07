Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrerflucht

Hildesheim (ots)

Am 31.07.2020, gegen 10.30 Uhr ist bes in Bad Salzdetfurth, Griesbergstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Dabei hat der Verursacher in einem blauen Opel Meriva/ A-Klasse, beim Vorbeifahren an einem wartenden PKW, diesen deutlich sicht- und hörbar touchiert. Ein Zeuge hatte zwar den Vorfall beobachtet, sich aber nicht das Kennzeichen gemerkt. Im verursachenden PKW hat ein älterer Herr mit Sonnenbrille gesessen. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an das hiesige

PK Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer: 05063-901-115/0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell