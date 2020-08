Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 15 LED- Schlussleuchten gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In dem Tatzeitraum zwischen dem 31.07.2020, 16:30 Uhr und dem 03.08.2020, 06:30 Uhr suchten unbekannte Täter ein Firmengrundstück in der Siemensstraße in Hildesheim auf und kletterten über den dortigen Zaun. Anschließend entfernten sie von mehreren abgestellten Fahrzeugen die LED Schlussleuchten und flohen mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Sattelzugmaschinen der Firma MAN.

Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell