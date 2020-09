Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Einbruch

Freiburg (ots)

Bötzingen - In der Zeit zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen, den 07.09.2020, brachen bislang unbekannte Täter in einen Büroraum einer Mineralstofffirma in der Bergstraße in Bötzingen ein. Es wurden Gegenstände im Wert eines vierstelligen Eurobetrages entwendet, darunter auch eine Kaffeemaschine und Computerhardware. Der Polizeiposten Bötzingen bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07663 60530 zu melden.

