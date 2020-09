Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Verkehrsgefährdung

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.09.2020 gegen 11:30 Uhr wurde eine 52-jährige Fahrradfahrerin in Wachenheim im Straßenverkehr gefährdet. Sie befuhr die Weinstraße in Wachenheim in Richtung Forst. Auf Höhe der Kreuzung Weinstraße / Waldstraße fuhr sie während der Gelbphase in den Kreuzungsbereich ein und hörte hinter ihr laute Motorengeräusche. Plötzlich zog ein weißer PKW an ihr vorbei und bog rechts ab, wobei er ihren Fahrweg geschnitten hätte. Die 52-Jährige konnte noch reflexartig das Fahrrad nach rechts einlenken, sodass es zu keinem Zusammenstoß kam. Sie fiel nicht zu Boden und wurde nicht verletzt. Hinweise auf des amtliche Kennzeichen liegen vor und die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrzeugführers wurden aufgenommen Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell