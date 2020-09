Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen an Grundschulen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montagvormittag, den 21.09.2020, wurden in der Zeit zwischen 07:30 bis 12:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Schöntalschule und der Heinz-Sielmann-Grundschule in Neustadt an der Weinstraße durchgeführt. Insgesamt konnten in drei jeweils einstündigen Kontrollintervallen 44 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und entsprechend geahndet werden. Die bei erlaubten 30 km/h gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 60 km/h. Bei zwei Kontrollen wurde zudem eine fehlende Kindersicherung beanstandet und der verantwortliche Fahrzeugführer mit einem Bußgeld belegt.

