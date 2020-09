Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstr.: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.09.2020 um 23:10 Uhr wurde in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt/W. ein Kleinwagen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten bei dem Autofahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, weshalb dieser zur hiesigen Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht wurde. Die Fahrzeugschlüssel wurden vorbeugend bis zur Nüchternheit des Betroffenen sichergestellt. Dem 42 Jahre alten Neustädter droht nun ein Verfahren aufgrund einer Ordnungswidrigkeit, welches in der Regel beim Erstverstoß mit 500 Euro, 2 Punkte in Flensburg und einem Monat Fahrverbot verbunden ist.

