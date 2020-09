Polizei Düren

POL-DN: Zeugen gesucht: Nächtlicher Raub auf Fußgänger

Niederzier (ots)

In der Nacht zum Samstag soll sich zwischen den Ortslagen Niederzier und Berg ein Raub zum Nachteil eines Fußgängers ereignet haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte, ein 23-Jähriger aus Düren, war gegen 04:30 Uhr auf der Verlängerung der Kölnstraße (L 12) außerhalb der geschlossenen Ortschaft allein unterwegs in Richtung Wohnort. Als er sich etwa 20 Meter hinter dem Kreisverkehr befand, seien ihm im Dunkeln zwei Radfahrer aus Richtung Berg entgegengekommen. Schlagartig seien die beiden Unbekannten dann vom Rad gestiegen, hätten ihn gewaltsam zu Boden gebracht, gewürgt und sich auf ihn gesetzt. Dann habe man ihm seine blaue Jeansjacke und seine Geldbörse geraubt. Anschließend seien die beiden Männer mit der Tatbeute in Richtung Niederzier davon geradelt. Sein Mobiltelefon, das er kurz vor dem Überfall in gewisser Vorahnung ins Gebüsch geworfen habe, ermöglichte es ihm, nach der Tat die Polizei in Kenntnis zu setzen. Die sofort veranlasste Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Die Täter sollen beide über 180 cm groß sein und dunkle, kurze Haare haben.

Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die zur Tatzeit auf das Delikt oder überhaupt auf Radfahrer aufmerksam wurden, um sachdienliche Hinweisgabe an die Kreispolizeibehörde Düren unter der Rufnummer 02421/949-0.

