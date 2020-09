Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall in Jülich

Jülich (ots)

Auf der Großen Rurstraße kam gestern gegen 17:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine Frau wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden.

Die 55-Jährige befuhr die Große Rurstraße in Richtung Titz, als der hinter ihr fahrende Pkw auffuhr. Dessen Fahrer, ein 20-jähriger Mann aus Linnich, gab an, auf der Straße sei es zum Unfallzeitpunkt eng und voll gewesen. Die Fahrerin vor ihm habe plötzlich gebremst, er selbst habe darauf nicht rechtzeitig reagieren können. Die Autofahrerin aus Niederzier gab an, sich nicht erinnern zu können, ob sie gebremst habe oder nicht.

Die Frau wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und wurde anschließend zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer aus Linnich blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell