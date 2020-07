Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Sturz mit getuntem Motorroller

Düren (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich gegen 01:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Eintrachtstraße in Birkesdorf. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 17-Jähriger aus Düren die Eintrachtstraße mit seinem Kleinkraftrad. Aus derzeit ungeklärter Ursache prallte er in Höhe der Einmündung zur Kurt-Schumacher-Straße gegen die Betonumrandung einer Fahrbahnverengung. Der Jugendliche kam mit seinem Gefährt zu Fall. Aufgrund der dabei erlittenen Verletzungen musste er durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zwecks stationärer ärztlicher Behandlung zugeführt werden. Da der Roller augenscheinlich "frisiert" war, wurde er zur weiteren beweissicheren Auswertung sichergestellt. Gegen den Fahrer und den Halter wird jetzt strafrechtlich ermittelt. Die notwendige Fahrerlaubnis besitzt der 17-Jährige nicht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Ermittlungen dauern.

