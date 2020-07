Polizei Düren

POL-DN: Frontaler Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Euskirchener Straße in Düren zu einem Verkehrsunfall, als ein Lkw links abbiegen wollte und den Gegenverkehr übersah. Eine Pkw-Fahrerin wurde bei der Kollision verletzt.

Um kurz nach halb acht befuhr eine Frau aus Kreuzau die Euskirchener Straße stadtauswärts in Richtung Stockheim. An der Kreuzung zur Zülpicher Straße zeigte die Ampel rot, so dass sie hinter einem weiteren Pkw anhielt. Im Gegenverkehr, für den die Ampel ebenfalls rot zeigte, stand zu diesem Zeitpunkt ein Lkw auf der Linksabbiegerspur.

Als die Ampel auf grün umsprang, bog der erste Pkw nach rechts in die Zülpicher Straße ab. Die 59-Jährige wollte ihre Fahrt geradeaus fortsetzen und fuhr an. Dies tat auch der 26-jährige Lkw-Fahrer, der links in die Zülpicher Straße einbiegen wollte. Der Mann aus Rumänien nahm die Entgegenkommende nicht wahr, so dass es zu einem frontalen Zusammenstoß auf der Kreuzung kam.

Bei der Kollision wurde die Pkw-Fahrerin verletzt und musste zuerst vor Ort, später im Krankenhaus behandelt werden. Die Schwere der Verletzungen stand bei Unfallaufnahme noch nicht fest. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 14.000 Euro.

