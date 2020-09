Polizei Düren

POL-DN: Bus muss Pkw ausweichen - zwei Fahrgäste leicht verletzt

Düren (ots)

Am Mittwoch gegen 18:15 Uhr musste ein Linienbusfahrer auf der Valencienner Straße einem ausparkendem Pkw ausweichen. Bei dem Manöver wurden zwei Fahrgäste leicht verletzt.

Der 57 Jährige befuhr die Valencienner Straße in Richtung Monschauer Straße, als vor ihm plötzlich eine 67-jährige Frau mit ihrem Auto aus einer rechts am Fahrbahnrand befindliche Parkbucht ausscherte. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, musste der Busfahrer nach links ausweichen. Bei diesem Manöver wurden zwei Fahrgäste, 41 und 56 Jahre alt, leicht verletzt. Rettungssanitäter versorgten die beiden an der Unfallstelle und brachten sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Die Pkw-Fahrerin und der Busfahrer blieben unverletzt.

