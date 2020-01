Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Geisterfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover hat am Mittwoch, 22.01.2020, gegen Mitternacht einen 31 Jahre alten Mann auf der Bundesstraße (B) 3 gestoppt. Der Geisterfahrer ist in verkehrter Fahrtrichtung über die B 3 und der Bundesautobahn (BAB) 37 in Richtung Celle unterwegs gewesen. Mutmaßlich ist er zwischen dem Start- und Haltepunkt an einem Unfall beteiligt gewesen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten mehrere Verkehrsteilnehmer der Polizei Hannover gegen 23:45 Uhr einen Geisterfahrer auf der B 3 gemeldet, der sich zu diesem Zeitpunkt zwischen der Abfahrt Schillerslage und Otze befand. Er setzte seinen Weg mit einem Toyota RAV 4 auf der BAB 37 in Richtung Hannover fort - jedoch auf der Fahrbahn Richtung Celle. An der Ausfahrt Misburg verließ er schließlich die Autobahn, wo er bereits von der Besatzung zweier Funkstreifenwagen erwartet wurde. Die Beamten forderten den Fahrer auf, anzuhalten. Dem kam er jedoch nicht nach, beschleunigte und fuhr entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung auf der Buchholzer Straße weiter. An Kreuzung zur Abfahrt B 3 (Anschlussstelle Hannover-Misburg) versperrte ihm ein weiterer Streifenwagen den Weg und zwang den Fahrer gegen 00:10 Uhr zum Stoppen. Bei ihm handelt es sich um einen 31-Jährigen. Offenbar war er alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

An dem Auto des Mannes stellten die Beamten Beschädigungen fest, die darauf hinweisen, dass der 31-Jährige auf seiner Fahrt mutmaßlich an einem Verkehrsunfall beteiligt war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann die Polizeidienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Fahrtweg (von wo aus der Mann startete, ist derzeit noch unklar) und einem Verkehrsunfall mit Beteiligung des Toyota machen können, sich beim Polizeikommissariat Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3317 zu melden. /ahm, has

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell