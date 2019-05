Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Autos beschädigt - hoher Sachschaden

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Fünf Autos beschädigten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, 21. Mai, 18 Uhr, und Donnerstag, 23. Mai, 10 Uhr, auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Römerstraße. Die Randalierer traten Dellen in die Fahrzeuge, zerkratzen sie und hinterließen einen geschätzten Gesamtschaden von 14000 Euro. Hinweise zu Verdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

