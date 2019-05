Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl in der Geinegge

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einem Diebstahl am Mittwoch, 22. Mai, in einem Hofladen an der Geinegge sucht die Polizei zwei Tatverdächtige. Gegen 9 Uhr nahmen die Unbekannten Geld aus einer Geldkassette und flüchteten. Einer der Flüchtigen ist zirka 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schwarze, kurze Haare. Er trug eine helle Jeanshose, eine blaue Bomberjacke, graue Schuhe der Marke NIKE und eine braune Umhängetasche. Der zweite Täter ist zirka 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare. Er trug eine blaue Trainingshose, eine grüne Jacke und weiße Schuhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

