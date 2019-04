Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Jugendhaus

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in einem Jugendtreffpunkt in der Lilienthalstraße gemeldet. Die Eingangstüre sowie das Fenster wurden am Wochenende aufgebrochen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich so Zutritt ins Gebäudeinnere und entwendeten zum derzeitigen Ermittlungsstand zwei Spielekonsolen.

Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0.

