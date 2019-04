Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei versuchte Einbrüche in Schulungsheim

Mannheim (ots)

Am Montag, zwischen 0.30 Uhr und 6.15 Uhr, versuchte sich ein unbekannter Täter, Zutritt zu einem Schulungsheim des DRK-Ortsvereins-Waldhof in der Straße "Waldpforte" zu verschaffen.

Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand, konnten Hebelspuren an einem Fenster sowie an der Tür zum Notausgang auf der Rückseite des Gebäudes festgestellt werden. Bei diesen Versuchen blieb es allerdings. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete.

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein unbekannter Täter zwischen 17 Uhr und 8.45 Uhr in dasselbe Objekt einzubrechen. Hier gelang der Täter durch das Garagentor in die Fahrzeughalle, scheiterte jedoch an der Tür zum Erdgeschoss des Gebäudes. Hiernach verließ der Täter die Garage wieder und entnahm drei Getränkeflaschen aus einem Kasten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000.- Euro.

Personen, die hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

