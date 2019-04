Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Einbruch in Bäckerei; vier weitere Einbruchsversuche in benachbarte Geschäfte - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in eine Bäckerei im Plöck gemeldet. Der Inhaber bemerkte Einbruchspuren an einer Tür zur Bäckerei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag Zutritt ins Innere und entwendete Bargeld, einen Schlüsselbund und einen Tresor mit weiterem Bargeld sowie diversen Unterlagen.

Des Weiteren wurden bei vier angrenzenden Ladengeschäften ebenfalls Einbruchspuren sichergestellt. Hierbei blieb es allerdings jeweils beim Versuch.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Kim Schuck

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell