POL-DN: Beim Abbiegen zusammengestoßen

Düren (ots)

Beim Abbiegen von der Dechant-Bohnekamp-Straße auf die Nideggener Straße schätze ein 19-Jähriger die Geschwindigkeit eines vorfahrtberechtigten Pkw falsch ein. Ein Beteiligter musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein junger Mann mit seinem Auto die Dechant-Bohnekamp-Straße in Richtung Nideggener Straße. An der Kreuzung wollte er auf die Nideggener Straße abbiegen. Die Ampel, die an der Kreuzung den Verkehr regelt, war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb. Verkehrszeichen besagen in einem solchen Fall jedoch, dass Fahrzeuge auf der Nideggener Straße vorfahrtsberechtigt sind.

Der Mann bremste seiner Aussage nach ab und tastete sich langsam in den Kreuzungsbereich vor. Von rechts sah er zwar ein Auto kommen, schätzte den Abstand allerdings noch groß genug ein, um vor dem Pkw abzubiegen.

Dieses Vorhaben misslang. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem der 44-jährige Fahrer des von rechts kommenden Autos leicht verletzt wurde. Ein RTW brachte den Mann aus Düren zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der 19-jährige Fahrer aus Nideggen benötigte vor Ort keine Versorgung und gab an, sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 6500 Euro.

