Polizei Düren

POL-DN: Körperverletzung am Autowaschcenter

Düren (ots)

Ein Unbekannter schlägt einem 72-Jährigen ins Gesicht und bespuckt sein Auto, weil dieser seine Fußmatten ausklopfte. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch gegen 11:45 Uhr wusch ein Mann aus Düren sein Auto an einer SB-Waschanlage in der Straße "Zum Mühlengraben" in Düren. An der dafür vorgesehenen Stelle klopfte er seine Fußmatten aus. Das passte einem anderen Mann nicht, der ebenfalls sein Fahrzeug säuberte. Der Unbekannte forderte den Senioren auf, mit dem Ausklopfen aufzuhören. Als dieser darauf verwies, dass die Stelle zum Ausklopfen von Fußmatten vorgesehen sei, bespuckte der andere Fahrer zuerst sein Auto und schlug dem Mann dann mit der Faust ins Gesicht. Ein Zeuge kam hinzu, der Angreifer flüchtete.

Opfer und Zeuge beschrieben den Mann wie folgt:

- circa 23 Jahre alt - schlank - größer als 1,70 Meter - sprach akzentfreies Deutsch - trug eine Schiebermütze / Kappe

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell