Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Geschäftseinbrüche

Düren (ots)

Drei Geschäfte, die in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, waren in der Nacht zu Dienstag Ziel von Einbrechern.

Zwei der betroffenen Ladenlokale liegen in der Schlegel-Passage an der Josef-Schregel-Straße. Bei beiden wurde jeweils die Glaseingangstür zerstört und so die Räumlichkeiten betreten. Der oder die Einbrecher entwendeten in beiden Fällen geringe Summen Bargeld. In ein Speiselokal in der Bismarckstraße wurde ebenfalls eingebrochen. Verlässt man die Schlegel-Passage über den hinteren Notausgang gelangt man über den dortigen Parkplatz unmittelbar zu der Gaststätte. Hier wurde die rückwärtige Nebeneingangstür aufgehebelt. Der oder die Unbekannten öffneten im Thekenbereich gewaltsam die Kasse sowie eine Trinkgelddose und entwendeten Bargeld.

In allen drei Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sollten Sie Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen haben, wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

