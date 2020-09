Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreuzau

Kreuzau (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Dürener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Gegen 16:40 Uhr befuhr eine 57-Jährige die Friedhofstraße in Richtung Dürener Straße. Diese wollte die Frau geradeaus überqueren, um ihre Fahrt dann auf der gegenüberliegenden Feldstraße fortzusetzen. Ihren eigenen Angaben nach hielt sie im Kreuzungsbereich an und vergewisserte sich, dass die Dürener Straße frei war. Dann fuhr die Pkw-Fahrerin aus Kreuzau wieder an. Dabei sah sie einen von links auf der Dürener Straße kommenden Pkw, der von einem 55-Jährigen gefahren wurde, zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Fahrerin leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten sie zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Wagens, ein Mann aus Kreuzau, blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro.

