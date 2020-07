Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Auf die Seite gekippt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stolberg (ots)

Mittelschwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer am Mittwochabend gegen 19.17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Birkengangstraße. In Höhe der Einmündung zur Görlitzer Straße ist der PKW nach einem Unfall auf die Seite gekippt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich der Fahrer bereits selber aus dem Auto befreit. Nach medizinischer Versorgung durch den Notarzt wurde er in ein Krankenhaus transportiert. Während der Einsatzmaßnahmen war die Birkengangstraße komplett gesperrt. Neben dem Rüstzug der Feuerwache waren die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte, sowie ein Rettungswagen, Notarzt und Polizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Stabsstelle 37.P - Presse





Konrads

(Brandoberinspektor)



An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)



Telefon: 02402 / 12751-37 70

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell