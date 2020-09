Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Pizzeria

Merzenich (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag in eine Gaststätte ein. Große Beute machten sie nicht.

Der Betreiber des Restaurants stellte am frühen Dienstagmorgen gegen 04:30 Uhr fest, dass sein Lokal an der Lindenstraße ungebetene Besucher gehabt hatte. Diese müssen in der Zeit nach 17:00 Uhr am Montag über ein gekipptes Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen sein. Sie durchsuchten die Innenräume nach möglichem Diebesgut und konnten ersten Erkenntnissen zufolge Getränke an sich nehmen, bevor sie durch besagtes Fenster flüchteten.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Haben Sie etwas oder jemand Verdächtiges im Bereich des Tatorts bemerkt? Dann melden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425

