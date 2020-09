Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten

Niederzier (ots)

Unbekannte drangen zwischen Donnerstagabend (03.09.2020) und Freitag-morgen (04.09.2020) in einen Kindergarten in der Rathausstraße in Nieder-zier ein.

Zwischen 16:30 Uhr und 06:50 Uhr hebelten Unbekannte das Fenster zu den Büroräumen der Einrichtung auf. Dort wiederum wurden verschlossene Schränke und Schubladen aufgebrochen und durchwühlt. Ob etwas ent-wendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

