Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche aus Kia geklaut

Neuenrade (ots)

Südstraße Am Mittwochmorgen, in der Zeit von 08:30 Uhr - 09:20 Uhr, knackten unbekannte Diebe den schwarzen KIA Soul und entwendeten die im Fahrzeug liegende Handtasche der 28 jährigen geschädigten Werdohlerin. Hinweise zu den Dieben an die Polizei in Werdohl erbeten.

Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar in ihrem Fahrzeug liegen. Bieten sie potentiellen Dieben keine optischen Anreize!

