Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wasserpumpe verbrannt

53909 Zülpich-Ülpenich (ots)

Eine Wasserpumpe brannte Freitagabend in der Ringstraße völlig aus. Offenbar war aufgrund eines technischen Defekts die Pumpe in Brand geraten. Dadurch wurden Altreifen ebenfalls in Brand gesetzt. Die hinaufgerufene Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein Gartenhaus verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

