Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte dringen in Grundschule ein

Erkelenz (ots)

Indem sie eine Tür aufhebelten, sind unbekannte Täter in eine Grundschule am Zehnthofweg eingedrungen. Im Inneren schmissen sie Tische und Stühle um und beschädigten einen Bilderrahmen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15 Uhr am Freitag, 7. Februar, und 13 Uhr am Sonntag, 9. Februar.

