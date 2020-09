Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher durch Geschädigten gestellt

Aldenhoven (ots)

Einen Einbruch in einen Stetternicher Reitstall konnte der geschädigte Inhaber, ein 37 jähriger Stetternicher schnell selbst aufklären, als er auf der Videoaufzeichnung einen ehemaligen Angestellten, einen 29 jährigen Aldenhovener erkannte, der ein E-Bike sowie diverse Elektrogeräte entwendete. Der Geschädigte suchte die Wohnanschrift seines ehemaligen Angestellten auf und traf ihn hier gleich auf dem entwendeten E-Bike an. Bei der Konfrontation kam es zu einem handfesten Streit, der mit einer leichten Verletzung des Geschädigten und der Flucht des Tatverdächtigen endete. Die hinzugerufene Polizei konnte auch das weitere Diebesgut ausfindig machen, das in einem angrenzenden Gebüsch deponiert war. Der Aldenhovener wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

