Polizei Düren

POL-DN: Auffahrunfall auf der Landstraße

Vettweiß (ots)

Eine Autofahrerin bemerkte am Donnerstag zu spät, dass der Verkehr vor ihr sich verlangsamte. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 14:15 Uhr war eine 39-jährige Frau aus Zülpich auf der L 327 aus Richtung Stockheim kommend in Fahrtrichtung Jakobwüllesheim unterwegs. Ein 72-Jähriger aus Vettweiß fuhr in gleicher Richtung vor ihr. Nach Angaben des Mannes befanden sich etwa mittig zwischen Stockheim und Jakobwüllesheim mehrere Fahrradfahrer an einem dortigen Feldweg. Dies veranlasste einen vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer, seine Geschwindigkeit zu verlangsamen. Dies tat der Mann aus Vettweiß auch und bremste. Die Zülpicherin nahm diese Verkehrssituation aus derzeit unbekannter Ursache nicht wahr und fuhr auf das Auto des 72-Jährigen auf. Sowohl er als auch seine 42-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide wollten sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 4500 Euro.

