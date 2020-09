Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte - Bargeld erbeutet

Aldenhoven (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in ein Restaurant in Aldenhoven ein und erbeuteten Bargeld. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Der Besitzer des Restaurants auf der Aldenhovener Kapuzinerstraße alarmierte am Donnerstag die Polizei. Am Mittwoch hatte er die Lokalität gegen 15:15 Uhr verlassen. Als er die Gaststätte am Donnerstag gegen 06:45 Uhr wieder betrat, stellte er fest, dass es in den Räumlichkeiten ungewöhnlich kalt war. Ein Blick in den Gastraum offenbarte den Grund: Unbekannte hatten eine Glasflügeltür aufgebrochen und waren so in das Innere des Restaurants gelangt. Sie erbeuteten Bargeld in noch nicht abschließend bekannter Höhe und verließen die Örtlichkeit wieder.

Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Sollten Sie Hinweise geben können, die zur Klärung des Sachverhaltes beitragen können, dann wenden Sie sich bitte unter der 02421 9449-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

