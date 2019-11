Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannter raubt Handtasche

Exhibitionist ermittelt

Lüdenscheid (ots)

Samstag, um 4.00 Uhr, wurde eine 36-jährige Lüdenscheiderin durch einen unbekannten Täter auf der Kluser Straße (Höhe Brüderstraße) angesprochen. Unmittelbar danach schubste der männliche Täter die Geschädigte gegen dortige Container und entriss ihr die Handtasche. Der Täter entnahm der Tasche Portemonnaie und Handy und flüchtete Richtung Brüderstraße. Die Lüdenscheiderin wurde leicht verletzt.

Täterbeschreibung: männlich, dunkelhäutig, ca. 30-35 Jahre alt, 170-180 cm groß, dünn, dunkle kurze Haare, Deutsch mit Akzent, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und weißen Turnschuhen.

Exhibitionist festgestellt. Samstag, gegen 12 Uhr, beobachtete eine 31-jährige Lüdenscheiderin, wie ein Mann in seinem Fahrzeug an der Werdohler Straße an seinem Glied manipulierte. Der Verdächtige wurde angetroffen. Die Polizei ermittelt gegen den 30-jährigen Lüdenscheider wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Am frühen Sonntagmorgen wurde zwischen 4 und 8 Uhr ein an der Worthstraße stehender schwarzer VW Passat zerkratzt sowie die Außenspiegel und Scheibenwischer abgebrochen und entwendet.

Telefon geklaut: Am 07.11.2019, in der Zeit von 17 Uhr - 18 Uhr wurde einer 32-jährigen Lüdenscheiderin während des Martinsumzugs an der Tinsberger Schule ihr Mobiltelefon/Huawei/Y6 in schwarz aus ihrer Handtasche entwendet.

Hinweise zu allen Taten nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen.

