Polizei Düren

POL-DN: 43-jähriger Kradfahrer verstarb an Unfallstelle

Düren-Merken (ots)

Am frühen Nachmittag kollidierten ein Kradfahrer aus Niederzier und eine Autofahrerin auf der Kreisstraße 43 in Höhe der Ortschaft Merken im Begegnungsverkehr. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle. Am Donnerstag befuhr eine 51-jährige Autofahrerin ausserorts die regennasse K 43 in Richtung der Ortschaft Merken. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam die Autofahrerin - nach Durchfahren einer Rechtskurve - auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr. Dort kollidierte ihr Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad, welches in Richtung Inden-Schophoven geführt wurde. Der eingesetzte Notarzt stellte nach versuchter Reanimation den Tod des Motorradfahrers fest. Die Autofahrerin musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach den ersten Ermittlungen, unter Beteiligung eines Unfall-Sachverständigen, ordnete die Staatsanwaltschaft Aachen die Sicherstellung der Unfallfahrzeuge an. Der Führerschein der Autofahrerin wurde eingezogen.

