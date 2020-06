Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(ho) Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es an der Einmündung der Liemer Straße zur Ostwestfalenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Motorroller. Ein 63-jähriger Mitsubishi-Fahrer aus Bad Salzuflen wollte von der Liemer Straße nach links auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Lemgo abbiegen. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 58-jährigen Rollerfahrers, der von links aus Richtung Lemgo kam. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Rollerfahrer aus Lemgo leicht verletzt. Sachschaden 5500 Euro.

