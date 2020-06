Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Zimmern - Hintschingen) Radfahrer zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Immendingen-Zimmern - Hintschingen (ots)

Ein 44-jähriger Radfahrer hat sich am Pfingstmontag bei einem Sturz auf dem zwischen Hintschingen und Zimmern verlaufenden Radweg leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 10.30 Uhr auf dem Radweg in Richtung Zimmern unterwegs, als er in einem Moment der Unachtsamkeit die Kontrolle über das Fahrrad verlor und über den Lenker in die angrenzende Böschung stürzte. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen vorsorglich zur Untersuchung in die Tuttlinger Klinik.

