Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Vandalismus am Freibad

Lippe (ots)

(ho) Zwischen Freitag 14:30 und Samstag 06:30 Uhr randalierten unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Mühlenstraße am Freibad Dörentrup und richteten dabei erheblichen Sachschaden an. In einem Toilettencontainer wurden eine Lampe von der Decke und die Halterung von einem Ablaufrohr aus der Wand gerissen. Des Weiteren wurde ein Fenstergriff vom Fenster abgerissen. Außerdem aktivierten die Täter eine Rüttelplatte und fuhren mit dieser über eine frisch gepflasterte Fläche. Hierbei wurden u.a. 4 Bordsteine sowie mehrere Pflastersteine beschädigt.

