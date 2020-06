Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Knetterheide. Radfahrer bei Unfall verletzt.

Lippe (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagmorgen ein 79-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße zu. Der Mann aus Bad Salzuflen befuhr gegen 8:30 Uhr zunächst den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Rad-/Gehweg. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er plötzlich auf die Straße. Dort kollidierte er mit dem Fiat einer 50-jährigen Frau, die in Richtung der Oerlinghauser Straße unterwegs war. Der 79-Jährige kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. Der Sachschaden blieb gering. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

