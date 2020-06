Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Einbruch in Erdbeerverkaufsstand

Lippe (ots)

(ho) Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 24.06.2020 in einen Erdbeerverkaufsstand an der Pyrmonter Straße an. Dazu hebelten sie die rückwärtige Eingangstür auf und entwendeten aus dem Innenraum diverse Lebensmittelprodukte im Wert von über 300 Euro.

