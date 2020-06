Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Lippe (ots)

(ho) In einer Zone 30 kollidierten am Samstagmorgen gegen 08:45 Uhr eine Pedelec-Fahrerin und der Fahrer eines Pkw BMW Mini. Die 73-jährige Pedelec-Fahrerin aus Lemgo fuhr auf der Dürener Straße in Richtung Bürgerplatz und beachtete an der Kreuzung zur Liegnitzer Straße nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden PKW, der stadteinwärts fuhr. Für beide Fahrzeugführer war der Einblick in die Kreuzung durch eine hohe Hecke stark eingeschränkt. Die Zweiradfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht.

