Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht, geparkter PKW im Dehlinger Weg, Hachenburg, beschädigt

Hachenburg (ots)

Vermutlich am Samstag, in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr, wurde ein im Dehlinger Weg, Hachenburg, geparktes Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes im Vorbeifahren durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das DRK-Fahrzeug stand geparkt am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Hachenburg zu wenden (Tel.: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

