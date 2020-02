Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zeugen gesucht: Fahrkartenautomaten beschädigt und aufgebrochen

Bonn-Mehlem (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.02.2020 wurde die Bundespolizei darüber informiert, dass es am Bahnhof Bonn-Mehlem zu einem Fahrkartenautomatenaufbruch gekommen sei. Die Einsatzkräfte stellten an mehreren Automaten erhebliche Beschädigungen fest. Nunmehr sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Gegen 04:20 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Lokführer die Bundespolizei. Im Bahnhof-Mehlem wurde ein Fahrkartenautomat offensichtlich beschädigt und aufgebrochen. Die Polizisten stellten fest, dass ein Fahrkartenautomat komplett zerstört, ein Weiterer am Display zerstört und ein Parkscheinautomat vom angrenzenden Parkplatz ebenfalls beschädigt wurde. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Köln

Martina Dressler



Telefon: 0221/16093-103

Mobil: + 49 (0) 173 56 21 045

Fax: + 49 (0) 221 16 093 -190

E-Mail: presse.k@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Internet: www.bundespolizei.de



Marzellenstraße 3-5

50667 Köln



www.bundespolizei.de





Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell